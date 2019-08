Nederlandse drugsverdachten Hongarije hebben nog geen verklaringen afgelegd

De twee Nederlanders die in Hongarije zijn opgepakt op verdenking van drugshandel hebben nog geen verklaringen afgelegd bij de Hongaarse politie. Dat zei advocaat Rachel Imamkhan, die door de ouders van verdachte Roelf B. is ingeschakeld, in het tv-programma Jinek.

Ook probeert ze de twee naar Nederland te halen, zodat ze in een Nederlandse cel hun proces kunnen afwachten. "Maar daar moet de Hongaarse rechter wel mee akkoord gaan, dus daarbij zijn we afhankelijk van de Hongaarse autoriteiten", aldus Imamkhan.

'Levenslang voorbarig'

Vorige week werd B., een atleet, gearresteerd met zijn jeugdvriend Gert-Jan N. op het Hongaarse festival Sziget. In hun tent namen agenten een kilo xtc-pillen, 451 plastic flesjes met verdovende middelen en 128 gram marihuana in beslag. Ook hadden ze geprinte prijslijsten bij zich. Een dag later vond de politie nog eens 17 kilo drugs in de auto van de Nederlanders.

Sindsdien zitten ze vast in een Hongaarse cel. Volgens de Hongaarse aanklager lopen de twee het risico levenslang de cel in te gaan. Advocaat Imamkhan benadrukte dat die uitspraak nogal voorbarig was. Ze vond dat de twee vooral in de media al veroordeeld waren.

"Het proces moet nog beginnen en alle feiten zijn nog niet bekend. Ik heb nog niet eens alle stukken gekregen. Het onderzoek is nog in volle gang."

Vader B. kan het niet geloven

De vader van B., Jakob, zat ook aan tafel bij Jinek. Hij zei dat zijn zoon het naar omstandigheden goed maakte. Dat baseerde hij op berichten van de Hongaarse advocaat van zijn zoon en een briefje van B. dat hij kreeg toen hij aanwezig was bij een zitting.

Hij kon nog steeds niet geloven dat zijn zoon wordt verdacht van een dergelijk zwaar vergrijp. Hij kent hem enkel als een rustige, gedreven sportman die naar zijn weten nooit drugs heeft gebruikt.

"Ik weet ook niet waar dat spul vandaan moet zijn gekomen", zei hij. "Er zijn duizenden vragen die kwellen. Gelukkig kwellen ze wat minder na twee weken. We kijken inmiddels wat meer vooruit."