Agent na vijf jaar ontslagen voor dodelijke wurggreep bij Eric Garner

Vijf jaar na de dood van Eric Garner is in New York de verantwoordelijke politieman ontslagen. Garner, een zwarte man, overleed in 2014 kort na zijn arrestatie, waarbij hij door politieman Daniel Pantaleo in een wurggreep werd gehouden.

Een tuchtzaak van de politie tegen Pantaleo, een witte agent, leidde begin deze maand tot het advies om hem te ontslaan. Dat advies is nu overgenomen door het hoofd van de New Yorkse politie.

De dood van Garner leidde tot veel beroering in de Verenigde Staten. Op sommige plaatsen braken rellen uit. De zaak droeg bij aan de groei van de protestbeweging Black Lives Matter. Bekende Amerikanen droegen T-shirts met de tekst "I can't breathe", de laatste woorden van Garner.

Illegale verkoop sigaretten

Vorige maand maakte het Amerikaanse Openbaar Ministerie bekend dat Pantaleo definitief niet wordt vervolgd voor de dood van Garner. Er was volgens de federaal aanklager onvoldoende bewijs voor een misdrijf.

Agenten wilden de ongewapende Garner in juli 2014 aanhouden voor de illegale verkoop van sigaretten in Staten Island. Hij weigerde handboeien om te doen en werd in een wurggreep gehouden.

Een omstander filmde de aanhouding. In de video is te horen dat Garner, die aan astma leed, meerdere keren zegt dat hij niet kan ademen. Hij overleed in het ziekenhuis.

Miljoenenschikking

Wurggrepen zijn al meer dan twintig jaar verboden voor agenten in New York City. Pantaleo zegt dat hij Garner niet in een wurggreep hield, maar in een greep die wel is toegestaan. Ook zou de dood van de man niet het gevolg zijn van de greep. Volgens de lijkschouwer was het wel een wurggreep, die had bijgedragen aan de dood van Garner.

Een jaar na zijn dood schikte de gemeente New York met de familie van Garner. Nabestaanden kregen een bedrag van 5,9 miljoen dollar.