Maatregelen tegen acht medewerkers politie Amsterdam om drugs

De politie Amsterdam heeft disciplinaire maatregelen genomen tegen acht medewerkers. Ze zouden in hun vrije tijd harddrugs in bezit hebben gehad en/of gebruikt.

Vier medewerkers zijn geschorst, vier anderen zijn buiten functie gesteld. Ze worden alle acht verdacht van plichtsverzuim, schrijft NH Nieuws.

De agenten zitten voorlopig thuis in afwachting van een onderzoek. Dat wordt gedaan door het Bureau Veiligheid, Integriteit en Klachten van de eenheid Amsterdam. Een woordvoerder van de politie kan niet zeggen of er een verband is tussen de acht zaken.