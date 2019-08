Utrecht heeft nu de grootste fietsenstalling ter wereld

Het tweede gedeelte van de fietsenstalling bij station Utrecht Centraal is geopend. Met 12.500 plekken is het nu de grootste ter wereld. In 2017 werd het eerste deel geopend, toen was de stalling al de grootste van Nederland.

De betonnen stalling onder het Stationsplein telt drie verdiepingen en is 350 meter lang. Nu hij helemaal open is. wordt een fietsenstalling in Tokio van de troon gestoten. Die had bijna 10.000 plekken.

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven, wethouder Victor Everhardt, president-directeur NS Roger van Boxtel en directeur Projecten ProRail Ans Rietstra openden de stalling fietsend: