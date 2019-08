Tienermeisje overleden na steekincident Breda, jongen aangehouden

In Breda is een meisje overleden na een steekincident. Ze werd vanmiddag zwaargewond gevonden in een huis aan de Bilderdijkstraat en medische hulp mocht niet meer baten. Volgens de politie is het slachtoffer 15 of 16 jaar oud.

Elders in Breda is een minderjarige jongen aangehouden als verdachte. Wat de relatie is tussen de twee is niet bekend.

In en rond het huis wordt onderzoek gedaan. Het is niet duidelijk wat de aanleiding was voor het steekincident.