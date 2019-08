Nieuw kenteken: letter, cijfer, cijfer, cijfer, letter, letter

Een letter, drie cijfers, en nog twee letters. Vanmiddag heeft de RDW in Amsterdam de nieuwe kentekencombinatie gepresenteerd.

Het kenteken dat vanmiddag wordt afgegeven (G-001-BB) is de eerste in deze serie. Uiteindelijk zullen er zo'n 2,7 miljoen kentekens met deze combinatie worden afgegeven.

Dit jaar zit de eerste nieuwe kentekenplaat op een elektrische auto. "We zetten ons in voor minimaal 85 procent minder CO2-uitstoot in 2050", verklaart RDW-directeur Ab van Ravestein. "Dat begint met zelf het goede voorbeeld te geven."

Bij de introductie van een nieuwe kentekencombinatie wordt het betreffende voertuig altijd geschonken aan een goed doel. Deze keer gaat de auto naar Natuurmonumenten. Afgifte van de vorige reeks startte in 2015. Toen ging de personenauto naar stichting Het Vergeten Kind.