In eerste halfjaar minder schietincidenten bij politie

De Rijksrecherche heeft in de eerste helft van dit jaar onderzoek gedaan naar zeven schietincidenten bij de politie. Daarbij kwamen drie mensen om het leven en raakten vier mensen gewond.

Dat aantal is opvallend lager dan in voorgaande jaren. Over heel 2018 onderzocht de Rijksrecherche 27 schietincidenten, waarbij drie doden en 26 gewonden vielen. Het jaar ervoor ging het om 23 schietincidenten met drie dodelijke slachtoffers en 20 gewonden.

In de jaren daarvoor lag het aantal incidenten steeds rond de dertig, met drie tot vier doden en rond de dertig gewonden.

Alle gevallen waarbij politieagenten tijdens het uitoefenen van hun functie hun vuurwapen gebruiken met letsel of de dood als gevolg, worden onderzocht door de Rijksrecherche. Op basis van dat onderzoek beoordeelt het Openbaar Ministerie of dat vuurwapengebruik rechtmatig was.

Gewapende man

Onder de onderzochte schietincidenten met dodelijke afloop is een zaak in Nieuwehorne in Friesland. In januari probeerde een 50-jarige man te vluchten voor de politie en reed daarbij over een agent heen. Vanwege de dreigende situatie schoot de politie hem neer. De man overleed ter plekke.

In februari reageerden agenten in Amsterdam op een melding over een gewapende man bij De Nederlandsche Bank: