Festival voor verstandelijk beperkten groot succes: 'Het is heel puur'

Het echtpaar wilde het festival betaalbaar houden en koos voor een toegangsprijs van 20 euro, zegt Van Vught. "Deze doelgroep heeft weinig te besteden, daarom is het belangrijk dat we sponsoren hebben. Van ondernemers tot een gehandicaptenorganisatie en het bedrijf dat de techniek verzorgt."

Alle betrokkenen zijn enthousiast over de dag, die met slechts een enkel buitje "vrolijk en vlekkeloos verliep". Van Vught is ervan overtuigd dat dit speciale festival een herhaling krijgt. "We hebben van de middag tot de avond alleen maar mensen zien lachen. De artiesten, de vrijwilligers, en de mensen met een verstandelijke beperking. Ik moet nog met het bestuur praten, maar zonder twijfel; dit doen we zeker weer."