SP: Kinderen moeten les krijgen in zwemmen in open water

Kinderen moeten bij zwemles leren wat de gevaren zijn van zwemmen in open water, stelt de SP in een nieuw actieplan. Tweede Kamerlid Michiel van Nispen van de SP bevestigt het nieuws na berichtgeving in het AD. Reddingsbrigade Nederland en de Nationale Raad Zwemveiligheid steunen het initiatief.

"Onderzoek heeft aangetoond dat zwemles alleen onvoldoende is. Weersomstandigheden en donker water zijn risicovol. Mensen zijn zich niet vaak bewust van de gevaren bij buitenwater, zoals zandbanken, muien, de effecten van aflandige wind, stroming, golfslag en koud water", stelt Van Nispen in de krant.

Hij vindt dat scholen bij zwemlessen, als die nog worden gegeven, ook instructie moeten geven over het zwemmen in open water. En voor de scholen die zijn gestopt met zwemles heeft hij ook een boodschap: begin daar weer mee. Bij reguliere zwemlessen moet wat hem betreft ook aandacht zijn voor zwemmen in open water. "Als kinderen er maar op verschillende manieren mee in aanraking komen."

Directeur Koen Breedveld van Reddingsbrigade Nederland verwelkomt het voorstel. "Zwemmen in open water is echt iets anders dan in een zwembad ronddobberen. Mensen schrikken ook vaak van de omstandigheden, dus moet je ze leren op een verstandige manier om te gaan met de elementen. Ik ben blij dat de landelijke politiek aandacht heeft voor deze vorm van zwemveiligheid. Dat is hard nodig."