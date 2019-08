Consumenten geven meer uit aan aflossen hypotheek en leningen

De consumptie tussen 2008 en 2018 bleef achter bij de economische groei. In die periode groeide de economie met 9,3 procent terwijl de consumentenuitgaven groeiden met 4,1 procent, minder dan de helft. Reden: mensen kozen er in die periode voor om hun leningen en hypotheken af te lossen, in plaats van meer te consumeren, blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In de recessie stortte de huizenmarkt in en kwamen veel hypotheken 'onder water' te staan, waarbij de hypotheekschuld hoger was dan de waarde van de woning. Aangezet door de crisis en strengere regels zijn consumenten hun hypotheek extra gaan aflossen om hun schuld te verlagen.

In de hypotheekcijfers is dat goed terug te zien. In 2018 lag het verschil tussen nieuwe en afgeloste hypotheken 20 miljard euro lager dan in 2008, terwijl er wel voor een groter bedrag aan hypotheken bij het kadaster werd ingeschreven.

Aan de andere kant hielden de mensen in de crisis meer de hand op de knip en waren ze ook na de crisis voorzichtiger met uitgeven.

Meer salaris

De inkomens zijn in de afgelopen tien jaar twee keer zo hard gestegen als de economie, met 21 procent. Dat was niet zozeer te danken aan loonsverhogingen, maar aan het feit dat meer mensen een baan vonden of meer gingen werken. Er kwam met andere woorden meer salaris binnen.

Een andere reden voor het achterblijven van de consumptie ten opzichte van de groei is de inflatie, de prijsstijgingen. De consumentenprijzen stegen harder dan de gemiddelde prijzen in de economie en consumenten voerden hun consumptie niet op, waardoor ze uit de pas liepen met de groei.

Het CBS heeft ook naar de groei- en consumptiecijfers in de landen om ons heen gekeken en die vergeleken met Nederland. Wat opvalt is dat de particuliere consumptie in Nederland met 60,4 procent van het bbp (bruto binnenlands product) lager ligt dan in bijvoorbeeld Belgiƫ, Duitsland en Frankrijk, die tussen de 65 en 71 procent zitten.