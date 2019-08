Staking tankwagenchauffeurs Portugal voorbij

De staking van tankwagenchauffeurs in Portugal is voorbij. Maandag legden ze voor onbepaalde tijd het werk neer omdat ze meer geld eisen. De vakbonden en werkgevers zijn nu akkoord over voorwaarden voor nieuwe onderhandelingen. Dinsdag gaan ze verder praten.

Door de staking is er een tekort aan brandstof ontstaan bij tankstations in Portugal. Er geldt bij auto's een rantsoen van 15 liter per klant per dag. De regering heeft daarom de noodtoestand uitgeroepen. Die geldt nog tot dinsdag, als de gesprekken dus worden hervat.

De chauffeurs staken voor een hoger salaris. Veel chauffeurs verdienen niet meer dan 1200 euro per maand. Omdat het beter gaat met de Portugese economie, willen de chauffeurs dat het loon omhoog gaat.

Aan de pomp leidde de staking eerder deze week tot gemopper: