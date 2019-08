Dode dieren gedumpt in buitengebied Haaren

Hij denkt niet dat de hazen zijn gevangen door een hond die gewoon werd uitgelaten in het gebied. "Het moet echt een snelle hond zijn. Een haas op snelheid kan wel 60 kilometer per uur. Ze zijn heel moeilijk te pakken."

Aan de dieren is volgens Van Geelen te zien dat ze niet zijn neergeschoten. "Je hebt twee soorten geweren; een hagelgeweer en een kogelgeweer. Hazen worden met hagel bejaagd. Als dat gebeurt, hebben de dieren een hoop kleine balletjes in het lichaam. Dat was bij deze dieren niet het geval."

Toegetakeld

Het is de eerste keer dat Van Geelen ziet dat dieren zo erg zijn toegetakeld. "Ik schrok hier erg van. Dit kom je eigenlijk niet tegen. Je ziet wel dat er zo nu en dan wordt gestroopt, maar normaal nemen ze de dieren dan altijd mee. Het is heel vervelend dat dit gebeurt."

De wildbeheerder snapt wel dat de jagers de dieren deze keer niet hebben meegenomen. "Misschien wilden ze de hazen wel villen, maar ze zagen er echt niet meer lekker uit, Misschien hebben ze de dieren te lang in een zak laten zitten." Uit het zwijn zijn delen meegenomen. De rest is gedumpt. Inmiddels zijn de dieren afgevoerd.

Meer toezicht

Er gebeuren steeds vaker illegale dingen in het gebied, meldt Omroep Brabant. Om die reden wil Van Geelen dat er meer toezicht komt. "Er wordt steeds vaker gedumpt. Niet alleen dieren, maar ook drugsafval en andere troep. Het toezicht moet gewoon meer en beter worden."

Vermoedelijk zijn de dieren niet in de buurt gevangen. In de omgeving komen geen wilde zwijnen voor. Er is aangifte gedaan bij de politie.