Twee terreurverdachten die in september werden opgepakt speelden 'airsoft'. Dat is een schietsport waarbij men een veldslag nadoet, gekleed in militaire kleding en schietend met plastic kogels. De politie denkt dat het mogelijk is dat de twee zo trainden voor een jihadistische aanslag die ze planden, meldt RTL Nieuws op basis van bronnen.

In het strafrechtelijk onderzoek zegt de politie: "Het is niet uit te sluiten dat de verdachten zich op deze wijze een aantal basisvaardigheden met betrekking tot de omgang met wapens hebben eigengemaakt, mogelijk met het oog op de vermeende jihadistisch gemotiveerde aanslag in Nederland."

Het gaat om Waïl el A. en Morat M. De twee werden in september gearresteerd. De politie denkt dat ze onderdeel waren van een terreurcel die in Arnhem en Weert werd opgerold na infiltratie van undercoveragenten. Daardoor werd een terroristische aanslag in Nederland voorkomen, zegt het OM. Morgen is er een zitting.

Op het slagveld

Het Openbaar Ministerie zegt tegen de NOS dat het spelen van airsoft "geen belangrijke aanwijzing" is in het onderzoek. "We weten dat deze verdachten aan airsoft deden, maar we zien dit niet direct als training voor de aanslag die ze beraamden", zegt een woordvoerder. "Morgen gaat de zaak verder, dit komt niet als belangrijk naar voren."

Undercoveragenten zeggen volgens RTL dat het airsoften voor de verdachten voelden alsof "ze op het slagveld zijn" en "heel realistisch" met de dag van de aanslag bezig waren. "Zeg in de naam van Allah, zeg Allah is groot, bestormingen", riep Morat M. in het Arabisch op het airsoftveld, gekleed in een tactisch gevechtsvest en camouflagebroek.

De Nederlandse Airsoft Belangenvereniging (NABV) zegt dat airsoft een sport is en dat het "in de verste verte niet" lijkt op het voorbereiden van een aanslag.