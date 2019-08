Nierstenen blijken drieling

Een Amerikaanse vrouw die dacht dat ze pijn had van nierstenen bleek zonder het zelf te weten zwanger te zijn van een drieling. Bij een bezoek aan het ziekenhuis bleek de pijn veroorzaakt door wee├źn.

"Ik heb wel eens eerder nierstenen gehad, maar nu had ik zoveel pijn dat ik alleen maar in bed kon liggen. Zelfs ademen deed zeer", legt Danette Glitz uit South Dakota uit. "Daarom ging ik naar de spoedeisende hulp. Na een urinetest zei de dokter: u bent zwanger."

Met een echo werd vastgesteld dat de vrouw al 34 weken zwanger was. Bovendien kon de arts twee hartslagen horen en zei dat het echtpaar zich dus op een tweeling moest voorbereiden. Ook was de ontsluiting inmiddels 4 cm.

Keizersnee

Omdat een van de baby's een stuitligging had, werd er besloten tot een keizersnee. "'Baby A is een jongen', zei de dokter. 'Baby B is een meisje.' En daarna riep de arts: 'ik heb nog een deken nodig, want er komt er nog een'."

Haar man, die inmiddels namen aan het bedenken was, was totaal verrast. "Zijn reactie was iets als 'nee hoor, terugleggen. Je had tweeling gezegd."

De jongen en twee meisjes, die 10 augustus werden geboren, zijn Blaze, Gypsy en Nikki genoemd. Elk kind woog vier pond en ze mogen binnenkort het ziekenhuis verlaten.

Vallende ster

De ouders, die al twee kinderen hadden, zeggen nog steeds in shock te zijn. Danette zegt niks van de zwangerschap gemerkt te hebben. "Geen beweging, geen misselijkheid niks."

De 10-jarige zoon van het echtpaar heeft zijn eigen theorie over de wonderbaarlijke bevalling: "Ik heb ooit om een broertje gevraagd toen ik een vallende ster zag en een twee zusjes omdat mijn zusje die wilde. Ik wist dat deze dag zou komen."