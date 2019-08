Illegale zender opgerold in Midwolde

De politie heeft vandaag in het Groningse Midwolde een zendantenne uit een zendmast voor mobiele telefonie gehaald. De zender bevond zich op grote hoogte, niet ver van de snelweg A7 en werd gevoed met illegaal afgetapte stroom.

De politie weet niet van wie de zender was, meldt RTV Noord. De zender en stroomkabel zijn verwijderd.

De tijd dat er overal in Nederland illegale radiozenders uitzonden, is allang voorbij. Maar in het noorden en - vooral - in het oosten van het land zijn nog tal van piratenzenders die vaak uitsluitend Nederlandstalige muziek draaien.

Het Agentschap Telecom (AT), onderdeel van het ministerie van Economische Zaken, treedt hard op tegen de illegale zenders. Het AT wijst erop dat vaak wordt uitgezonden met hoge vermogens en grote mobiele zendinstallaties. Gevolg is soms dat legaal telefoon- en data verkeer uitvalt. Ook kunnen illegale uitzendingen de ontvangst van legale radiozenders verstoren.

Een kwartier uit de lucht

De website etherpiraten.com meldt dat twee maanden geleden de zendantenne van een grote radiopiraat in de Achterhoek uit de lucht is gehaald door de politie, die in dit soort gevallen samenwerkt met het AT. Begin dit jaar werd een illegale zender in Haaksbergen opgerold. Een jaar geleden haalde de politie samen met het AT zelfs drie illegale radiozenders tegelijk uit de lucht, in Saasveld, Staphorst en Enschede.

In alle gevallen werden de uitzendantennes meegenomen, maar waren de geheime zenders snel weer te beluisteren. In Saasveld duurde dat precies een kwartier.