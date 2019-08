Politie rijdt mannen met nepwapens klem in Arnhem

De politie heeft gisteravond in Arnhem twee mannen met nepwapens aangehouden. Omdat aanvankelijk onduidelijk was of de wapens echt waren, hadden de agenten voorzorgsmaatregelen genomen. Ze trokken kogelvrije vesten aan en reden de auto van de twee verdachten klem.

De politie kwam in actie na een tip van een getuige, aldus Omroep Gelderland. Op de Westervoortsedijk reden de agenten de auto klem. De verdachten stapten uit en lieten meteen hun nepwapens zien aan de agenten.

De twee inzittenden zijn aangehouden. Het gaat om een man van 28 uit Arnhem en een 29-jarige man uit Heerlen.

De politie wijst erop dat nepwapens soms maar nauwelijks te onderscheiden zijn van echte wapens. In Nederland zijn nepwapens verboden.