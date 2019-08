Coldcaseteam Amsterdam onderzoekt Deventer moordzaak

Het coldcaseteam van de Amsterdamse politie gaat naar het dna-bewijs kijken in de Deventer moordzaak. Advocaat-generaal Diederik Aben zegt tegen de Stentor dat hij daarom gevraagd heeft, omdat het herzieningsverzoek in de zaak in een impasse is beland.

Aben doet op verzoek van de Hoge Raad al vijf jaar onderzoek naar de zaak rond de moord op weduwe Jacqueline Wittenberg in 1999. Boekhouder Ernest Louwes is daar na een jarenlange juridische procedure voor veroordeeld tot twaalf jaar cel. In 2009 kwam hij op vrije voeten omdat hij zijn straf had uitgezeten.

Blouse

In 2013 diende de advocaat van Louwes, Geert-Jan Knoops, een herzieningsverzoek in. Hij wilde daarmee afdwingen dat de zaak opnieuw wordt geopend.

Volgens Aben is het onderzoek naar heropening in de laatste fase beland, maar is er een impasse ontstaan over onderzoek naar dna-sporen, waaronder bloed van Louwes, die op de witte blouse van het slachtoffer zijn gevonden. Op basis van die sporen is Louwes in hoger beroep veroordeeld.

De fiscalist heeft zelf altijd ontkend dat hij de moord heeft gepleegd. Hij zegt dat hij op de ochtend van de moord op bezoek was gegaan bij de weduwe en dat het dna toen op haar kleding is terechtgekomen.

Knoop

Het NFI concludeerde na forensisch onderzoek dat het dna waarschijnlijk door geweld op de blouse is gekomen. Dit wordt onderschreven door een Engelse dna-deskundige, die de blouse op verzoek van Aben opnieuw heeft onderzocht.

Maar Knoops vindt volgens Aben dat de deskundige min of meer is gestuurd naar een bepaalde uitkomst - iets waar de advocaat-generaal het niet mee eens is. "De verdediging wil dat er nu een nieuwe deskundige naar kijkt en ik vind van niet. Daar zitten we een beetje in een impasse, maar ik moet een knoop doorhakken."

Objectieve informatie

Aben heeft na overleg met Knoops besloten dat het coldcaseteam goed naar de beschikbare informatie moet kijken. "De technische recherche van nu kijkt naar objectieve informatie zoals foto's en rapporten van de sporen van toen op de plaats delict en van de sectie", zegt hij tegen de Stentor.

De advocaat-generaal wil met het onderzoek van het coldcaseteam uitsluiten dat de politie destijds dingen over het hoofd heeft gezien. "Zij zijn geoefend, kunnen een dag lang naar tien foto's kijken en zien soms dingen die wij niet zien."

Reactie Knoops

Knoops wil tegen de krant niet reageren op de betrokkenheid van het coldcaseteam. Wel zegt hij: "Volgens ons had de zaak al veel eerder heropend moeten worden. Er zijn nog veel meer vragen onbeantwoord."