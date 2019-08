Winkeldief Zandvoort maakt het politie gemakkelijk

De politie in Zandvoort heeft gisteren weinig moeite hoeven doen om een winkeldief te arresteren. Op de vlucht voor zijn achtervolgers klom de man over een hek, maar hij wist niet dat dat hek uitkwam in de achtertuin van het politiebureau.

De 19-jarige Amsterdammer had iets gestolen bij een winkel in het centrum en werd achtervolgd door vier winkelmedewerkers. In de Poststraat dacht hij slim te zijn door over een hek te klimmen. "Een prima keuze", grapt de politie in een persbericht.

De man is gisteravond gehoord en met een boete op zak vrijgelaten. De politie heeft niet bekendgemaakt wat hij had gestolen.