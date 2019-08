Dertien gewonden bij Franse vuurwerkshow

In de Zuid-Franse kustplaats Collioure zijn dertien gewonden gevallen bij een vuurwerkshow. Twee mensen liepen volgens Franse media ernstige brandwonden op en zouden er slecht aan toe zijn.

Volgens de burgemeester van Collioure ontstond het probleem doordat een van de mortieren ontplofte waaruit vuurpijlen werden afgevuurd. Daardoor zou een raket in het publiek terecht zijn gekomen.

Op sociale media worden beelden gedeeld van vuurwerkboeketten die vanaf schepen voor de kust de lucht in gaan. Op een gegeven moment is te zien dat brandende stukken vuurwerk in een toren, in zee en in de menigte op het strand terechtkomen.