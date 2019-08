Acteur Peter Fonda (79), ster uit cultfilm Easy Rider, overleden

De Amerikaanse acteur Peter Fonda is overleden. Zijn familie heeft bekendgemaakt dat hij gisteren overleed aan de gevolgen van longkanker. Fonda was vooral bekend van de cultfilm Easy Rider uit 1969, waarin hij en Dennis Hopper twee motorrijders speelden die op zoek naar vrijheid door de Verenigde Staten trokken. Peter Fonda was 79 jaar.

"Hoewel we rouwen om het verlies van deze lieve en vriendelijke man, willen we ook zijn ontembare geest en zijn en zijn liefde voor het leven vieren", zegt zijn familie. "Ter ere van Peter, hef het glas voor de vrijheid!" Ook zijn zus Jane Fonda spreekt van een klap: "Hij was de prater van de familie en ik heb de afgelopen dagen genoten van onze tijd samen. Hij is lachend gegaan."

In de roadmovie Easy Rider speelde de ontworsteling aan de gevestigde orde en de zoektocht naar vrijheid een grote rol. Fonda speelde in de film de ongrijpbare Wyatt, die op zijn chopper, genaamd Captain America, het zuidwesten en zuiden van de VS doorkruist. Ook schreef hij het scenario voor de film en was hij verantwoordelijk voor de productie.

Icoon van de tegencultuur

Hoewel de productiekosten met 400.000 dollar relatief bescheiden waren, was Easy Rider aanvankelijk een financiële flop in de VS. Nadat de film op het filmfestival in Cannes de prijs voor beste debuutfilm kreeg, kwam er een heruitgave die wel aansloeg. Sindsdien heeft Easy Rider miljoenen opgebracht en zijn de film en zijn soundtrack uitgegroeid tot iconen van de tegencultuur van de jaren 60.

Onder meer het nummer 'Born to be wild' van de Canadese band Steppenwolf uit 1968 is onlosmakelijk verbonden met Easy Rider.