Klimaatstaker Anuna De Wever (18) uitgejouwd en bedreigd op Pukkelpop

De achttienjarige klimaatactiviste Anuna De Wever is gisteren uitgejouwd op het festival Pukkelpop in België. De Wever, die bekend werd door de scholierenstakingen dit jaar, wilde op het podium van Boiler Room aandacht vragen voor klimaatverandering met de actie 'Clap for Climate'.

Daarna zijn De Wever en haar vriendinnen lastiggevallen door jongens met Vlaamse vlaggen. "Ik heb er zelf doorheen geslapen, maar 's nachts hebben jongens verschillende tenten opengedaan omdat ze dachten dat ik daar lag te slapen", zei De Wever tegen de Belgische krant Het Nieuwsblad "Ze hebben onze partytent gescheurd en andere tenten kapotgemaakt. Daardoor is de security ook ter plekke gekomen. Dit is echt niet meer oké."

Knack-journalist Jeroen de Preter hoorde het zelfde verhaal via zijn dochter, die een vriendin is van De Wever: