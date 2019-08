Oud-minister Curaçao 28 jaar de cel in voor moord op Helmin Wiels

De Curaçaose oud-minister George Jamaloodin is veroordeeld tot een celstraf van 28 jaar. De rechtbank acht bewezen dat Jamaloodin opdracht heeft gegeven om de populaire politicus Helmin Wiels uit de weg te ruimen, die in 2013 op het strand in Willemstad werd doodgeschoten.

Het Openbaar Ministerie had 30 jaar cel geëist tegen de ex-minister van Financiën. Volgens de rechter weegt zwaar mee dat het om een politieke moord gaat.

Met de veroordeling van Jamaloodin is er nog geen einde aan de zaak-Maximus, zoals het onderzoek naar de opdrachtgevers en geldschieters achter de geruchtmakende moord op Wiels wordt genoemd. Het OM denkt namelijk dat Jamaloodin niet alleen handelde en geld kreeg van financiers om de moord te beramen.

Het motief voor de moord is waarschijnlijk de bemoeienis van Wiels met de goksector op Curaçao en Sint Maarten geweest. Vlak voor zijn dood hield Wiels een toespraak waarin hij die sector beschuldigde van zwendel en belastingontduiking. Hij zwaaide toen met een dossier dat hij naar verschillende mensen zou sturen als hem wat zou worden aangedaan.

Van schutters tot loterijkoning

Justitie werkt op drie lagen in de moordzaak. De eerste is die van de uitvoerders. Dat zijn drie leden van een bende uit de wijk Koraal Specht in Willemstad die zich vooral toelegt op drugshandel en gewelddadige overvallen. Twee van hen zijn niet meer in leven. De derde, de man die negen keer op Wiels vuurde, zit een levenslange gevangenisstraf uit in Nederland. Op Curaçao kon zijn veiligheid niet worden gegarandeerd.

De tweede laag is de man die de logistiek regelde achter de moord. Burney 'Nini' Fonseca gaf de huurmoordenaars geld en wapens. Hij zit een straf uit van 26 jaar. Eveneens in Nederland, vanwege zijn eigen veiligheid.

Oud-minister George Jamaloodin behoort tot de derde laag. Het OM ziet hem als opdrachtgever, maar houdt er rekening mee dat hij de loopjongen was van een mogelijk vierde laag, namelijk de goksector van Curaçao.

Loterijkoning van Curaçao Robbie dos Santos is de halfbroer van Jamaloodin. Hij is formeel verdachte in de zaak, maar er is vooralsnog onvoldoende bewijs tegen hem om hem voor de rechter te brengen. Vorig jaar werd hij veroordeeld voor witwassen, onjuiste belastingaangiften en valsheid in geschrifte. Ook moest hij 35 miljoen euro aan vermogen inleveren.

Dubieus SMS-verkeer

De lagen in de zaak-Wiels zijn met elkaar verboden. Zo kwam Jamaloodin al vrij snel in beeld na de moord op Wiels, omdat hij gelinkt kon worden aan moordmakelaar Fonseca. Die zou campagneleider zijn geweest van Jamaloodin.

Een deel van het bewijs in de zaak tegen Jamaloodin is eerder gebruikt in de zaak tegen Fonseca. Verder waren er diverse getuigen die verklaard hebben dat zij Jamaloodin over zijn moordplannen hoorden praten en is er SMS-verkeer onderschept tussen Jamaloodin en Fonseca, dat een dag voor de moord plotseling ophield.