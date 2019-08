Honderden vogelaars zoeken naar Alaskastrandloper aan Waddenkust

Honderden vogelspotters hebben zich vandaag in het Friese plaatsje Westhoek verzameld langs de Waddenkust. Ze waren allemaal op zoek naar de alaskastrandloper, een steltloper die nog nooit eerder in ons land is gezien.

"Het is een vogel die vanuit Alaska naar Midden- en Zuid-Amerika trekt en in omringende landen wordt hij ook heel zelden gezien, dus het is een heel bijzondere waarneming", zegt een van de vogelaars tegen Omrop Fryslân.

De vogel broedt in Alaska of Siberië en overwintert in het noordelijk deel van Zuid-Amerika.

Klimaatverandering

Omdat het steeds warmer wordt in Nederland vestigen zich hier steeds vaker nieuwe vogelsoorten. De kans dat deze soort dat ook gaat doen is niet groot. "De meeste soorten die door klimaatverandering hier komen, komen vanuit het zuiden opzetten, dus het Middellandse Zeegebied. Deze vogel komt vanuit het westen."

Waardoor deze alaskastrandloper naar Friesland is gevlogen, is niet duidelijk.