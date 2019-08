Groen bushokje de wereld over: 'Meer dan alleen symbolische waarde'

Kan een bijna onzichtbaar stukje groen een kleine revolutie teweegbrengen? De belangstelling voor de groene bushokjes die sinds kort in Utrecht staan is in ieder geval enorm. Een Limburgs bedrijf plaatste de ruim 300 hokjes, met beplante daken en een bamboe zitje, dit voorjaar. Wereldwijd is er inmiddels belangstelling voor de hokjes, woensdag deed het Duitse avondjournaal nog verslag uit Oetrecht.

Maurice Prijs van de gemeente Utrecht is hartstikke druk met alle aanvragen: