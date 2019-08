'Broer Taliban-leider omgekomen bij bomaanslag in Pakistan'

Bij een bomaanslag op een moskee in Pakistan zijn zeker vier mensen om het leven gekomen. Tientallen mensen raakten gewond. Een van de doden is volgens een bron bij de Taliban de broer van Talibanleider Haibatullah Akhundzada. Die zou niet zelf aanwezig zijn geweest in de moskee.

De explosie was op zo'n 75 kilometer van de grens met Afghanistan, in de buurt van de stad Quetta. Volgens de lokale politie zat er een tijdbom onder de preekstoel.

De politie heeft de identiteit van de slachtoffers nog niet bekendgemaakt, maar volgens een bron bij de Taliban zou het gaan om Hafiz Ahmadullahn, de broer van Taliban-leider Akhundzada. Die heeft het al ruim drie jaar voor het zeggen bij de terreurgroep uit Afghanistan.

De aanslag op de zwaarbeveiligde moskee, die regelmatig door Talibanleden werd bezocht, is nog door niemand opgeëist.