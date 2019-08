Flyeraar waarschuwt in brief voor 'aanslag' rond kliniek Den Dolder

De politie in Den Dolder is op zoek naar een man die een brief heeft verspreid onder buurtbewoners van de psychiatrische kliniek in het dorp. In de tekst wordt gewaarschuwd voor een van de patiënten, die een aanslag zou willen plegen.

De brief is ondertekend door "een groep bezorgde medewerkers van de WA Hoeve." Volgens RTV Utrecht is dat opvallend omdat het terrein al sinds de jaren 90 niet meer zo wordt genoemd (de kliniek heette ooit Willem Arntsz Hoeve). Alleen in de volksmond zou die naam nog wel eens gebruikt worden. Tegenwoordig heet de kliniek Fivoor.

In de brief staat het advies aan de buurtbewoners om de komende weken niet op straat te komen en ramen en deuren gesloten te houden. Een levensgevaarlijke patiënt zou een aanslag met meerdere wapens voorbereiden.

Elke dag verslag uitbrengen

De politie laat weten dat er vanmiddag een melding is gekomen over een man die zich verward gedroeg in de wijk rond de kliniek. De politie is gaan kijken, maar op dat moment was de flyeraar al weg. Agenten willen de man graag spreken. Een woordvoerder van de kliniek laat aan het AD weten dat de instelling de waarschuwing niet verspreid heeft.

Kliniek Fivoor in Den Dolder is de laatste tijd verschillende keren in opspraak geweest. Michael P., de moordenaar van Anne Faber, was er patiënt toen hij haar om het leven bracht. En er zijn meerdere keren patiënten niet teruggekomen na verlof. Daarom moet de kliniek nu elke dag verslag uitbrengen aan het ministerie van Justitie en Veiligheid.