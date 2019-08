Afschieten honderden damherten Zeeland had voorkomen kunnen worden

Staatsbosbeheer gaat vanaf oktober honderden damherten afschieten op het eilandje Haringvreter in het Veerse Meer, maar dat had voorkomen kunnen worden. Jaren geleden, toen de kudde nog veel kleiner was, wilde Staatsbosbeheer al beginnen met de jacht. Maar nadat er vijftien dieren waren afgemaakt, stapte stichting De Faunabescherming naar de rechter en die verbood de afschot.

Volgens Staatsbosbeheer werden er in de winter van 2014-2015 vijftien dieren doodgeschoten nadat de provincie daarvoor toestemming had gegeven. De Faunabescherming vocht het besluit aan bij de rechter en kreeg dus gelijk.

Volgens Omroep Zeeland was er toen onduidelijkheid over de noodzaak. In de tussentijd groeide de populatie al enorm, laat een woordvoerder van Staatsbosbeheer weten. "Damherten vermenigvuldigen zich heel erg snel." Het aantal damherten op de Haringvreter groeit jaarlijks met ongeveer een derde van de populatie.

650 in plaats van 150 damherten

In 2017 is vervolgens een onderzoek gestart waarbij werd gekeken of het gebied waarin de damherten leefden wel geschikt was voor zo veel dieren. Daaruit bleek dat er eigenlijk maar 150 damherten in het gebied zouden moeten zitten; het zijn er nu meer dan 650.

Uiteindelijk werd begin dit jaar bekend dat het overschot van de dieren toch mag worden afgeschoten.

"Het is een feit dat door het stoppen van de afschot, de populatie enorm is gegroeid. Je moet nu veel groter ingrijpen dan een paar jaar geleden", zegt Staatsbosbeheer. De Faunabescherming heeft niet gereageerd op een verzoek om commentaar.

Dieren op de steiger

De woordvoerder van Staatsbosbeheer legt uit dat je de de dieren op het eiland echt niet meer kunt missen als je er komt. "Mensen kunnen niet meer aanmeren met een bootje, want de dieren staan zelfs op de steiger. De herten vertrappelen en eten alles wat ze te pakken kunnen krijgen. Zo hebben ze de broedvogels al verjaagd en zijn verschillende zeldzame planten niet meer te vinden."

Boswachter Karel Leeftink baalt dat er nu honderden dieren moeten worden afgeschoten. "Het is jammer dat het zo gelopen is. Maar het is nu eenmaal zo gegaan en het is goed dat we nu kunnen ingrijpen."

Vlees gaat naar groothandelaren

De Haringvreter is een eilandje van 1,8 kilometer lang en 600 meter breed. Het vlees van de geschoten herten gaat naar groothandelaren.

De afschot begint in oktober en mag tot zeker 15 maart doorgaan. De komende jaren zal Staatsbosbeheer geregeld dieren moeten afschieten op het eilandje om te voorkomen dat de populatie weer te sterk groeit.