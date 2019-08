Groenland: wij zijn niet te koop

De Groenlandse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat haar land niet te koop is. Zij reageert daarmee op een bericht in de krant The Wall Street Journal. Die schreef gisteravond op basis van bronnen rond de Amerikaanse president Trump dat hij zijn oog heeft laten vallen op het enorme eiland en het land van Denemarken wil kopen.

Trump zou op het idee gekomen zijn, toen hij hoorde dat Denemarken jaarlijks zo'n half miljard euro overmaakt naar het land.

Of Trump ook daadwerkelijk serieus was toen hij dat tegen naaste medewerkers zei wordt betwijfeld, maar in Groenland voelde de regering zich toch genoodzaakt er iets over te zeggen. "We staan open voor zaken, maar we zijn niet te koop", zei de minister van Buitenlandse Zaken tegen persbureau Reuters. Ook andere Groenlandse politici zien weinig in een verkoop aan de VS.

Deense politici veegden vanochtend de vloer aan met het idee. "Het moet een 1-aprilgrap zijn", zei oud-premier Rasmussen. "Je kunt Groenland niet verkopen, zoals je vroeger met een kolonie deed", zei een parlementslid van de sociaal-liberalen. En een buitenlandwoordvoerder van de rechts-populistische Deense Volkspartij reageerde nog feller. "Als hij dit echt overweegt, dan is dit het definitieve bewijs dat hij gek geworden is."

Rijk aan delfstoffen

Groenland heeft de interesse van supermachten als de VS, China en Rusland vanwege zijn strategische locatie en de grondstoffen die het land bezit. Het land telt slechts 56.000 inwoners, die vooral langs de kust wonen. Het overgrote deel van Groenland is bedekt met een dikke laag sneeuw en ijs.

Op Groenland is wel een luchtmachtbasis van de Verenigde Staten gevestigd, de Thule Air Base. Het is overigens niet voor het eerst dat de Amerikanen Groenland willen kopen. De VS stelde in 1946 voor om het land voor 100 miljoen dollar te kopen, maar dat werd geweigerd.

Wel kochten de Amerikanen in 1917 voor 25 miljoen dollar het toenmalige Deens-West-Indië. Tegenwoordig gaat die eilandengroep in de Caraïben door het leven als de Amerikaanse Maagdeneilanden. Ook de staat Alaska werd gekocht: in 1867 van Rusland voor 7,2 miljoen dollar.