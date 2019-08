Verkooprecord auto James Bond: 6 miljoen voor Aston Martin

Een Aston Martin DB5 die werd gebruikt voor de promotie van de Bond-film Thunderball is verkocht voor 5,7 miljoen euro. Dat is een record voor een auto van de filmspion.

De auto uit 1965 is niet gebruikt voor opnames van de film, maar is wel voorzien van echt werkende snufjes die zijn te zien. Achtervolgers kunnen bijvoorbeeld worden afgeschud door de kentekenplaat te roteren (kies B, S, of F voor een Britse, Zweedse of Franse nummerplaat).

Als dat niet lukt zijn er geheime compartimenten waaruit spijkers of olie op de weg kan worden gedumpt. Ook werken de bandensnijders die in de velgen zijn verstopt. De auto mag gewoon op de weg rijden, gebruik van de gadgets wordt niet aangeraden.

Bij een aantal andere aanpassingen moet de nieuwe eigenaar, die anoniem wil blijven, fantasie gebruiken. De schietstoel werkt niet en ook de verborgen geweren kunnen niet echt vuren (al kan er wel geknald worden met perslucht).

Bullitt

Voor wie nog niet genoeg geld gespaard had om de Aston Martin te kopen, in januari komt een andere beroemde filmauto onder de hamer: de Ford Mustang GT van Steven McQueen uit de film Bullitt. De achtervolgingsscène met deze auto uit die film wordt gezien als een klassieker in het genre.

De auto was jarenlang spoorloos, totdat de huidige eigenaar januari vorig jaar ontdekte dat zijn vader hem decennia eerder gekocht had voor 6000 dollar.