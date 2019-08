Deel naar Spanje verhuisde konikpaarden is ziek

Een deel van de konikpaarden uit de Oostvaardersplassen die zijn uitgezet in een natuurgebied in Spanje, is ziek. Ze hebben mogelijk last van een parasiet.

Dat bevestigt Staatsbosbeheer naar aanleiding van berichten in dagblad De Stentor. De 29 paarden verhuisden in maart van dit jaar vanuit de Oostvaardersplassen, omdat daar teveel grote grazers rondliepen.

De paarden werden overgedragen aan de eigenaar van de stichting Paleolítico Vivo in het noorden van Spanje, die ze graag wilde hebben voor natuurbeheer. "We hebben ze de paarden gebracht en ook een vrachtwagen hooi meegeleverd", zegt Joke Bijl van Staatsbosbeheer.

"De verantwoordelijkheid voor de paarden ligt bij de eigenaar van de stichting en niet meer bij Staatsbosbeheer", zegt Bijl. "Wel hebben we in het contract laten optekenen dat we na een half jaar en na een jaar zouden horen hoe het met de paarden gaat."

Erg mager

Vorige week kreeg Staatsbosbeheer een e-mail van de eigenaar waarin hij schrijft dat de paarden erg mager zijn en dat er parasieten in de ontlasting zijn gevonden. "Maar het is aan hem om daarnaar te handelen", zegt Bijl.

Ook vraagt de eigenaar Staatsbosbeheer om geld en hooi. "Op dit moment is het erg droog in Spanje. Blijkbaar is er niet voldoende voedsel te vinden. Een erg vervelende situatie, omdat de eigenaar ons nu om hulp vraagt."