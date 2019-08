Dief die lijkt op Friends-acteur veroordeeld voor diefstal

De Britse dief die als twee druppels water lijkt op acteur David Schwimmer uit de serie Friends is door een rechtbank veroordeeld tot negen maanden cel.

In oktober vorig jaar ging een foto die met een bewakingscamera was gemaakt de wereld over vanwege de gelijkenis met Ross Geller, het personage dat Schwimmer speelde in Friends. Te zien is hoe de dief met een tray bierblikjes door een supermarkt loopt.

De beelden waren door de politie online gezet, omdat de man een bankpasje uit een portefeuille in een restaurant had gestolen. Daarmee had hij verschillende aankopen gedaan.

In korte tijd werd het opsporingsbericht van de politie meer dan 11 miljoen keer gedeeld en kreeg het meer dan 30.000 reacties.

Ook David Schwimmer reageerde, met een filmpje van hemzelf in een supermarkt, waar hij een tray met biertjes draagt. "Officers, I swear it wasn't me", schreef hij erbij. "Agenten, ik was het echt niet, ik was in New York."

De video van de acteur op Twitter: