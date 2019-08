Veiligheidsraad VN praat morgen over situatie Kashmir

De VN-Veiligheidsraad praat morgen op verzoek van China en Pakistan in een besloten vergadering over de situatie in Kashmir. Aanleiding is het besluit van India om de speciale status van Kashmir in te trekken. Volgens die status had Kashmir recht op politieke autonomie en mochten buitenlanders er geen grond bezitten of een baan in de publieke sector hebben.

India wil meer grip op de regio te krijgen. Pakistan noemt de stap van India een schending van VN-resoluties.

De zeven miljoen inwoners van Kashmir zijn intussen al tien dagen afgesloten van de buitenwereld. Ze hebben geen telefoon- en internetverbindingen meer.

Nepotisme en corruptie

In de militaire zone op de bestandslijn tussen India en Pakistan zijn bij verschillende incidenten drie Pakistaanse soldaten en twee burgers omgekomen. Pakistan zegt als reactie terug te hebben geschoten, waarbij vijf Indiase soldaten zouden zijn gedood. India spreekt dat tegen.

Het zijn de eerste gewapende schermutselingen tussen beide landen sinds India de speciale status van Kashmir introk.

India vierde vandaag dat het in 1947 onafhankelijk werd Groot-Brittanniƫ. In een toespraak ter gelegenheid daarvan zei premier Modi dat de speciale status van Kashmir leidde tot nepotisme, corruptie en ongelijke rechten voor vrouwen en minderheden.