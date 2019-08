Waarom deze vis en 16 andere soorten nu op de zwarte lijst staan in de EU

De zonnebaars is een kleurrijk visje van zo'n 15 centimeter. Hij is geliefd bij eigenaren van koikarpers, omdat hij de vijver vrijhoudt van parasieten. Maar voor bepaalde padden, kikkers en libellen in Nederland is hij juist een bedreiging. De vis is namelijk een 'invasieve exoot', en een van de zeventien nieuwe dier- en plantsoorten die vandaag op de zwarte lijst van de EU zijn gezet.

Op die zogeheten Unielijst staan inmiddels tientallen soorten flora en fauna. Nieuw-Zeelandse landplatworm, fraai lampenpoetsergras, rode neusbeer: zo onschuldig als hun namen klinken, zo belangrijk is het volgens experts dat ze niet verder oprukken.

Deze exoten, soorten die door menselijk handelen hier zijn beland, vormen volgens de EU een bedreiging voor ecosystemen, biodiversiteit en in sommige gevallen ook voor de volksgezondheid of economie. Handel, transport en bezit van de dieren op de lijst is daarom verboden. Voor de recent aan de lijst toegevoegde soorten is er nog een overgangsperiode van een jaar.