Gibraltar geeft Iraanse olietanker vrij

De Iraanse olietanker Grace 1 is vrijgegeven door Gibraltar. Dat zou eigenlijk al eerder vandaag gebeuren, maar een lastminuteverzoek van de Verenigde Staten om het schip aan de ketting te houden, leidde tot vertraging.

Het verzoek van het ministerie van Justitie van de VS was gebaseerd op "een aantal nieuwe beschuldigingen", die door de rechtbank zijn overwogen. Wat die nieuwe beschuldigingen inhouden is niet bekend, de documenten zijn niet vrijgegeven.

Volgens een verslaggever van Al Jazeera valt de Grace 1 niet langer onder de jurisdictie van Gibraltar. Het schip vaart niet meer onder Panamese vlag. Bovendien zou door de Iraanse overheid de verzekering zijn gegeven dat de olietanker niet naar Syrië gaat. Wanneer het schip vertrekt en waar het naartoe vaart, is niet bekend.

Sancties

De Grace 1 is geladen met twee miljoen vaten olie. Het schip werd in juli tegengehouden bij Gibraltar, omdat het vanuit Iran op weg zou zijn naar Syrië. Door Europese sancties is de verkoop van olie aan Syrië verboden, onder Amerikaanse sancties mag Iran helemaal geen olie verkopen.

Als reactie op het tegenhouden van de Grace 1, stopte Iran twee Britse tankers in de Straat van Hormuz. Dat leidde tot een diplomatieke crisis tussen Iran en Groot-Brittannië.