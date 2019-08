Celstraf voor doodrijden 15-jarige maaltijdbezorger

De 22-jarige man die begin dit jaar in Utrecht een 15-jarige maaltijdbezorger doodreed heeft negen maanden cel gekregen, waarvan zes voorwaardelijk. Hij was bij het ongeluk onder invloed van cannabis.

Naast de celstraf heeft de rechtbank ook een taakstraf van 80 uur opgelegd, moet de verdachte zich laten behandelen voor zijn softdrugsgebruik en mag hij de komende twee jaar niet meer achter het stuur stappen, meldt RTV Utrecht.

De 22-jarige man was op de avond van het ongeluk onderweg van Utrecht naar zijn woonplaats Breukelen en reed tachtig kilometer per uur waar vijftig was toegestaan.

Gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel

Volgens de rechtbank had het slachtoffer zonder problemen over kunnen steken als de verdachte zich aan de toegestane snelheid had gehouden. De rechter spreekt van een "ernstig gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel ten aanzien van andere verkeersdeelnemers".

Het Openbaar Ministerie had een celstraf van een jaar geƫist, waarvan de helft voorwaardelijk, en een rijontzegging van drie jaar. De rechtbank komt uit op een lagere straf omdat de verdachte nog jong is en niet eerder met justitie in aanraking is geweest.