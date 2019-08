Alkmaarse politiek wil alles boven water over AZ-stadion

De meeste fracties in de gemeenteraad van Alkmaar zien geen reden om versneld samen te komen om over het ingestorte dak van het AZ-stadion te debatteren. Ze willen eerst de onderzoeken afwachten. Wel zijn ze allemaal bezorgd over de veiligheidssituatie in het stadion. De eerste raadsvergadering na de zomer staat gepland op 12 september.

Zowel coalitie- als oppositiepartijen verwachten dat het college van burgemeester en wethouders er alles aan doet om te achterhalen wat er is misgegaan bij het AFAS-stadion. Bastiaan de Leeuw, fractievoorzitter van coalitiepartij GroenLinks: "Ergens zijn fouten gemaakt. Dit moet boven tafel komen".

CDA-fractievoorzitter Iris Zeijlmaker stelt een vergelijkbare vraag: "Hoe heeft dit kunnen gebeuren en wat zijn de oorzaken? Is er sprake geweest van verwijtbaar of nalatig handelen door een partij? Zo ja, welke?". Oppositiepartij BAS (2 zetels) zegt actie te ondernemen als er binnen een week geen duidelijke informatie wordt gegeven door het college. De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft het onderzoek bij AZ afgerond en beslist waarschijnlijk volgende week of er nog een nader onderzoek volgt, meldt NH Nieuws.

Herstelplan

De partijen zijn het erover eens dat er pas weer in het stadion gevoetbald mag worden als het gegarandeerd veilig is, zoals ook AZ zelf dat heeft benadrukt. GroenLinks: "Er kan geen bal rollen in het stadion voordat het 100 procent zeker is dat het dak het onder alle omstandigheden houdt". D66 wil "een herstelplan dat veiligheidsgaranties moet bieden voor de toekomst".

Diverse fracties, vooral van de oppositie, willen dat er uitgebreid wordt teruggeblikt naar de besluiten die in 2006 zijn genomen. Destijds is, ten tijde van de bouw van het stadion, een fel debat in de gemeenteraad geweest over de brandveiligheid van het gebouw. Dat was naar aanleiding van een kritisch second opinion-onderzoek van branddeskundige Ynso Suurenbroek.

Extra onderzoek

Volgens hem was de constructie onvoldoende bestand tegen een langdurige brand. Een derde onderzoek weersprak dat weer. Een motie voor extra onderzoek naar de veiligheid werd weggestemd door de toenmalige collegepartijen. Daarna werd de bouw van het stadion gewoon voortgezet.

De oppositiepartijen OPA, BAS en Leefbaar Alkmaar willen nu dat alle documenten opnieuw boven water komen, om te beoordelen of er geen fouten zijn gemaakt. Maya Bolte van Leefbaar Alkmaar: "Het huidige college, nu bestaande uit dezelfde partijen als in 2006 aangevuld met D66, dient alle rapporten uit 2006 boven tafel te halen. En volledig mee te werken aan de onderzoeken". De gemeente is druk bezig om alle papieren te digitaliseren, zodat ze beschikbaar zijn ruim voor de gemeenteraad in september samenkomt.