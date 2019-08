Excuses ouders schutter Ohio om 'ongevoelig' overlijdensbericht

De ouders van de man die begin deze maand in Dayton, Ohio een bloedbad aanrichtte, hebben hun excuses aangeboden voor het "ongevoelige" overlijdensbericht dat zij hadden geplaatst.

In de advertentie noemden zij schutter Connor Betts, die zelf door agenten werd doodgeschoten, een "grappige, welbespraakte en intelligente man met helblauwe ogen en een vriendelijke lach". Dat Betts negen mensen, onder wie zijn zus, had doodgeschoten werd niet vermeld.

Het bericht leidde tot ophef in Amerikaanse media en verontwaardiging bij nabestaanden van slachtoffers. De ouders hebben het bericht nu offline laten halen en vervangen voor een spijtbetuiging.

"Het spijt Stephen en Moira Betts dat de formulering van het overlijdensbericht voor hun zoon Connor ongevoelig was en geen recht deed aan de verschrikkelijke tragedie die hij heeft veroorzaakt. In hun verdriet hebben zij hun zoon beschreven zoals zij hem kenden, zonder de afschuw van zijn laatste daad te willen verminderen", schrijven zij.

Obsessie

's Avonds laat op 4 augustus opende Connor Betts het vuur op een groep mensen in een uitgaansgebied in de stad Dayton. Met zijn vuurwapen schoot hij in het rond terwijl hij op een nachtclub afliep.

Toegesnelde agenten schoten Betts dood voor hij de club binnen kon komen. Volgens de politie was daardoor een groter drama voorkomen.

Het motief voor Betts' daad is nog onduidelijk. De recherche heeft wel gezegd dat hij geobsedeerd was door zogenoemde mass shootings.