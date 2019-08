'Massale muizen- en rattenplaag op komst in Nederland'

Een massale muizen- en rattenplaag is op komst als we niet uitkijken, waarschuwt het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD). In 2023 wordt het gebruik van gif voor de dieren door particulieren namelijk verboden. Maar er zijn nog geen goede alternatieven, waarschuwt Bastiaan Meerburg van het KAD.

"We maken ons grote zorgen", zegt Meerburg in het NOS Radio 1 Journaal na een artikel in De Telegraaf. "Veel mensen gebruiken gif tegen ratten en muizen in hun huis. Als dat verboden wordt, dan blijft er weinig over om de dieren te doden."

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden besloot in 2014 de verkoop van rodentociden (gif voor muizen en ratten) aan banden te leggen. De stoffen zijn slecht voor het milieu en kunnen bijvoorbeeld ook roofvogels raken. Consumenten kunnen daarom vanaf 2023 de stoffen dus niet meer kopen, maar nog wel een bedrijf inhuren voor de bestrijding.

'Geen alternatieven'

"We begrijpen dat deze middelen slecht zijn voor het milieu", zegt Meerburg. "We zijn niet tegen een verbod, dat is vanuit milieutechnisch oogpunt begrijpelijk. Het probleem is dat er geen goede alternatieven zijn. Vallen zijn een optie, maar die zijn veel moeilijker te gebruiken omdat je het gedrag van de dieren moet bestrijden. En niet alle katten zijn goede muizenvangers."

Het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen pleit voor meer onderzoek naar alternatieven voor muizen- en rattenbestrijding. "Dat gebeurt nu niet", zegt Meerburg. "We zouden daaraan moeten werken, maar al het onderzoek ligt stil. De overheid zegt dat er niks aan de hand is, ze vinden het allemaal wel prima zoals het nu loopt. Maar ik maak me echt zorgen voor de situatie na 2023. Ik ben bang dat de ratten en muizen straks over onze voeten lopen."