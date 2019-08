Limburgse schatzoeker vindt middeleeuwse munt

In de buurt van Born in Limburg is een meer dan duizend jaar oude munt uit de grond gehaald. Het gaat om een zogenoemde sceatta-munt uit de vroege Middeleeuwen. Sceatta is een oud Germaans woord voor 'schat'.

William Posthouwer uit Born ontdekte de munt met zijn metaaldetector. Waar precies wil hij niet zeggen, omdat hij het gebied eerst zelf nog grondig wil uitkammen. Posthouwer gaat vaker op zoek naar bodemschatten. "Maar dit is wel mijn meest bijzondere vondst tot nu toe", zegt Posthouwer tegen 1Limburg.

Zeldzaam

De munt is erg bijzonder voor Limburg, zegt Paul Beliën. Belïen werkt bij de Nederlandse Bank en is specialist op het gebied van historische munten. "Deze sceatta is van het continentaal runen-type en is geslagen rond 700 na Christus."

"In Nederland zijn 3000 sceatta's gevonden", zegt Beliën. "Enkele honderden daarvan zijn van dit runen-type." Van die duizenden sceatta's zijn er volgens de specialist 24 in Limburg gevonden. "Slechts vier daarvan zijn van het zelden gevonden continentaal runen-type."

Friese munt

Dat de sceatta in Limburg nauwelijks wordt gevonden komt volgens Beliën omdat de munt vooral werd gebruikt door de Friezen. Die leefden destijds langs de Noordzeekust, van Zeeland tot Denemarken. "Vandaar dat de munt in Limburg zelden wordt aangetroffen."

Over de huidige waarde van de munt valt volgens Beliën weinig te zeggen. Uit historische bronnen blijkt wel dat je in de Middeleeuwen 36 sceatta's nodig had om een koe te kopen.