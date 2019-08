Rolstoelgebruikers klagen over lange wachttijden reparaties

De wachttijden bij het bedrijf Hulpmiddelencentrum zijn de afgelopen maanden sterk opgelopen. De keten levert hulpmiddelen zoals krukken, rolstoelen en onderdelen daarvan.

"Ik zit nu op een kussen dat te klein is. Aan de zijkant heb ik tien centimeter over, waardoor je niet ideaal zit in de stoel", aldus de Utrechtse rolstoelgebruiker Kees van der Ven bij RTV Utrecht. Hij zit nu noodgedwongen scheef, wacht al maanden op reparatie en vreest blijvende schade op te lopen.

Ook rolstoelgebruiker Bertus Brandenburg uit Utrecht heeft last van de wachttijd. "Twee bandjes zijn nu al 14 dagen onderweg". Dat lijkt een klein probleem. "Maar", zegt Brandenburg, "het betekent dat je niet vrij bent, dat je niet kunt doen en laten wat je wilt. Ik had bijvoorbeeld naar Scheveningen gewild, maar dit houdt je dan tegen. Omdat je bang bent dat je banden lek gaan."

Wij hebben de weg omhoog ingezet

Het Hulpmiddelencentrum is in hoog tempo gegroeid, vooral door de overname van een reeks kleinere, soortgelijke bedrijven. Het centrum levert nu in heel Nederland. Vaak gaat dat via gemeenten in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Directeur Ernst Dijkstra geeft toe dat de wachttijden oplopen. "Dat herkennen wij, dat erkennen wij. Maar anderhalve maand geleden hebben wij de weg omhoog ingezet. De achterstand moet worden weggewerkt."



Het bedrijf wijt de problemen aan een nieuw softwaresysteem dat in plaats komt van de systemen waarmee de overgenomen bedrijven werkten. "Je wil natuurlijk nooit dat deze veranderingen in bedrijfsvoering een negatief effect hebben op de cliënten. Inherent aan dit soort processen gebeurt dat wel, hoe je het wendt of keert. Dat betreuren wij", aldus Dijkstra. Hij verwacht dat de problemen eind dit jaar verholpen zijn.

Met protestbord

Zolang wil Brandenburg niet wachten. Hij heeft zijn banden zelf besteld, dan zijn ze er binnen twee dagen. "De servicecontracten zijn maandelijks 8 à 9 procent van de rolstoelprijskosten, daar mag je toch service voor verwachten. Als de problemen nog tot het einde van het jaar duren, dan ga ik met een protestbord voor de deur staan."