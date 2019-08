40.000 kippen omgekomen bij schuurbrand in Noord-Friesland

De oorzaak van de brand in het noorden van Friesland is nog onbekend, meldt Omrop Fryslân. Er zaten in totaal ruim 40.000 kippen in de twee schuren van 8 bij 20 meter, zo'n 21.000 per schuur; deze dieren hebben de brand niet overleefd. Er waren geen mensen in de gebouwen aanwezig.

De brand leidde tot veel rook in de omgeving. De brandweer heeft bij de bestrijding onder andere een hoogwerker ingezet.