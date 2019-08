'Vestia kan slopen wat ze willen, maar ik blijf zitten'

Pelger: "Ik woon hier nu 73 jaar en ben een paar deuren verderop geboren. Hier hebben we lief en leed gedeeld, hier is je hele leven. Ze kunnen slopen wat ze willen, maar ik blijf gewoon zitten."

Ook even verderop in de Martinus Steijnstraat is er woede over de plannen. Edwin Dobber zit in zijn Feijenoord-shirt in de vensterbank en op het geopende raam hangt een spandoek waarop staat "Vestia ratten!".

Hij kan zich geen toekomst buiten de wijk voorstellen. "Wij kunnen nergens heen. Ik ben het er echt niet mee eens. Ik woon hier al meer dan 50 jaar. Laat ze eens kitranden komen aanbrengen, want onderhoud hebben ze hier al 30 jaar niet meer gedaan. Het is niet normaal dat we zo weggejaagd worden."