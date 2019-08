Nederlander ontsnapt met handboeien nog om na verhoor in Antwerpen

Een 23-jarige man uit Maassluis is vanmorgen ontsnapt aan de politie in Antwerpen na een verhoor. Hij wist te ontkomen met zijn handboeien nog om en is nog altijd spoorloos.

De Nederlander zat in België in voorarrest vanwege een drugszaak. Na een verhoor bij de federale gerechtelijke politie in Antwerpen moest hij wachten op vervoer terug naar de gevangenis. Ineens nam hij de benen, sprong buiten over een hekje en verdween.

Sinds 11.00 uur is met man en macht naar hem gezocht, onder meer met een politiehelikopter, maar de man is onvindbaar. Mogelijk stond een vluchtauto op hem te wachten.

Cocaïne

De verdachte werd in de nacht van 4 juli opgepakt. Hij werd volgens het Openbaar Ministerie betrapt in de haven van Antwerpen toen hij met een andere Nederlander cocaïne uit een container wilde halen. Zijn kompaan zit nog in voorarrest, schrijft RTV Rijnmond.