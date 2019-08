Introductieweek Groningen focust zich op stress onder studenten

Op de KEI-week zelf wil de organisatie de studenten vooral duidelijk maken dat ze naast studeren heel veel kúnnen doen, maar dat ze niet van alle verenigingen lid hoeven te worden en ook niet naar alle activiteiten hoeven te gaan. Want dat er veel aanbod is, is wel duidelijk. Activiteiten die niet alleen gericht zijn op een leukere studententijd, maar ook een betekenisvollere studententijd.

Yoga en medidatie

Dat zie je ook op het evenement KEI to your Future dat gericht is op de toekomst van de studenten. Hier worden tips gegeven over een sociale carrière of ondernemen en kan ook kennis worden gemaakt met mindfullness, ontspannende yoga en meditatie. Het moet het voor studenten makkelijker maken om om te gaan met situaties die tot stress kunnen leiden. Daarnaast was maandag op de informatiemarkt van de introductieweek een dokter aanwezig die informatie gaf over lichamelijke gevolgen van de studiedruk.

Om er zeker van te zijn dat aandacht voor stress onder studenten niet iets eenmalig is, heeft de organisatie van de KEI-week vastgelegd dit jaarlijks te laten terugkeren.