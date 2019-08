Russische priester geschorst na hardhandig doopritueel

Een Russische priester is voor een jaar geschorst na een hardhandig doopritueel. Afgelopen weekend ging hij bij het dopen van een 1-jarig kind ging zo ruw te werk, dat de moeder aangifte heeft gedaan. De jongen huilde al voordat hij door de priester werd gepakt, zo is te zien op een video. Toen de priester hem probeerde onder te dompelen in de doopvont, stribbelde hij meerdere malen hard tegen.

Na een tijdje wordt het de moeder te veel: