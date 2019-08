Recordaantal Spaanse jongeren woont nog thuis

Steeds meer Spaanse twintigers wonen nog bij hun ouders. Het percentage 16- tot 29-jarigen dat thuis woont, is in het tweede deel van 2018 opgelopen tot maar liefst 81 procent: een record.

De belangrijkste redenen om thuis te blijven wonen, zijn de onbetaalbare koophuizen en de huurwoningen die maandelijks vaak meer kosten dan dat er aan salaris binnenkomt.

Volgens NOS-correspondent Rop Zoutberg is het allesbehalve nieuw dat er zoveel jongeren thuis blijven wonen. "Alleen het is nu wel extreem lang, maar dat is wel te verklaren omdat ze weinig geld hebben en er veel werkloosheid is in Spanje."

Daarnaast vinden Spaanse jongeren het ook wel makkelijk om gebruik te maken van de goede zorgen van hun ouders, zegt Zoutberg. "In Spanje moedigen ouders hun kinderen ook niet zo snel aan om economisch zelfstandig te worden."

In de zomer een vakantiebaantje nemen, zoals veel Nederlandse jongeren doen, is er vaak ook niet bij. "Die zijn er amper voor de jeugd. En als ze geld nodig hebben, dan gaan ze wel naar hun ouders. Dat zit in de hele samenleving", zegt Zoutberg.