Blogplatform Tumblr ‘voor een prikkie’ verkocht aan eigenaar WordPress.com

Tumblr, een blogplatform en sociaal netwerk dat zijn hoogtijdagen een aantal jaren geleden beleefde, is verkocht aan Automattic. Dat is het moederbedrijf van contentmanagementsysteem WordPress.com.

Hoeveel er is betaald, is niet bekendgemaakt. Bronnen noemen tegen nieuwssite Axios verschillende bedragen. Eerst was er sprake van minder dan 20 miljoen dollar, vervolgens minder dan 10 miljoen en uiteindelijk werd er zelfs gesproken over minder dan 3 miljoen. Daarmee lijkt de site voor een prikkie te zijn weggegaan en is de waarde zo goed als verdwenen.

Miljard verloren

De site was tot 2017 in handen van Yahoo, dat er in 2013 1,1 miljard dollar voor betaalde. Toentertijd was het een snelgroeiende start-up. Het blogplatform bleek vervolgens niet goed instaat om omzet te genereren.

In 2016 schreef Yahoo al 230 miljoen dollar van de waarde af. Verizon kocht in 2017 Yahoo voor 4,5 miljard dollar, Tumblr was onderdeel van de overname.