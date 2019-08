Man in Sydney valt voetgangers aan met mes, omstanders grijpen in

In het zakencentrum van Sydney heeft een man op straat willekeurige voorbijgangers aangevallen met een mes. Hij verwondde een vrouw aan haar rug. Ze is buiten levensgevaar.

Vlak bij de plek van de aanslag is het lichaam van een vrouw gevonden. Volgens politiebronnen van de zender ABC had ze steekwonden. Of zij door deze man is doodgestoken, wordt onderzocht.

De man is achtervolgd door omstanders en door hen tegen de grond gewerkt: