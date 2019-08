De tunnelgravers van de DDR: 'We moesten mijn oma er echt doorheen slepen'

In totaal zijn in DDR-tijd zo'n 70 tunnels naar West-Berlijn gegraven, een groot deel ervan werd voor de voltooiing al ontdekt door de Oost-Duitse autoriteiten. Ook bij de Aagaards ging het een paar keer bijna mis. Grenswachten kwamen in de winter soms onverwacht binnen om zich op te warmen. Detlev knipperde dan met een lamp in de tunnel, zodat de gravers wisten dat ze stil moesten zijn. Ze zaten dan soms op het houten bankje, net voor de ingang.

Ook aan de vluchtnacht zelf heeft Detlev nog levendige herinneringen: "Oma was toen 70, die moesten we er echt doorheen trekken, die kon niet meer kruipen." Het was een nauwe gang. "Ik was een flexibel jongetje, maar voor een - ietwat dikkere - volwassen vent was het wel krap." Bang was hij niet. "We waren als kind eigenlijk voortdurend hutten en tunnels aan het bouwen. Ik zag het meer als een avontuur."

'DDR Light'

De muur is nu 30 jaar verleden tijd, Duitsland staat daar uitgebreid bij stil. Nog steeds gaat het veel over de verschillen en de overeenkomsten met de toenmalige DDR. In de oostelijke deelstaten gaan ze deze herfst naar de stembus. En in de campagnes roepen de rechts-populisten van de AfD op tot een nieuwe Wende. Ze noemen het Duitsland van nu een soort DDR Light, waarin je van de 'gedachtenpolitie' niet meer mag zeggen wat je denkt.

Detlev vindt die vergelijking onzin en overdreven. "We zijn toch vrij om te gaan en staan waar we willen. En je wordt heus niet opgepakt nu als je iets verkeerds zegt. Nee, die DDR-tijden zijn echt voorbij... Gelukkig maar."

