Argentijnse munt maakt vrije val na gevoelig verlies president Macri

De Argentijnse president Macri heeft in een voorverkiezing een gevoelige nederlaag geleden. Dat had direct grote gevolgen voor de Argentijnse munteenheid, de peso. Die kelderde tussentijds met zo'n 30 procent ten opzichte van de dollar, om uiteindelijk de dag af te sluiten met een verlies van 15 procent. Ook Argentijnse aandelen moesten flink inleveren.

In oktober zijn er presidentsverkiezingen in Argentinië. In de aanloop daarnaartoe zijn er een soort voorverkiezingen, om te bepalen hoe groot de steun is voor kandidaten. Macri bleef steken op 32 procent, tegen 48 procent voor de linkse peronist Alberto Fernández. De laatste voert campagne met oud-president Cristina Fernández de Kirchner.

Macri zei dat hij ervan uitgaat dat hij het in oktober beter zal doen. Wie niet terug wil naar het verleden moet zich bij ons aansluiten, zei de president. Hij doelde daarmee op de periode 2003-2015. Toen waren de linkse peronisten aan de macht, met eerst president Nestor Kirchner en na zijn dood zijn vrouw, die nu dus met Fernández campagne voert en vice-president wil worden.

Recessie

Macri, die in 2015 werd gekozen tot president, heeft zich tot nu toe niet aan beloften gehouden de Argentijnse economie weer op de rit te krijgen. Zijn neoliberale koers stortte het land vorig jaar in een financiële crisis, waarna noodgedwongen miljardenhulp van het IMF werd geaccepteerd. Het land kampt met een recessie en een inflatiepercentage van 55 procent dit jaar.

Ook buurland Brazilië houdt de ontwikkelingen in Argentinië nauwlettend in de gaten. De rechtse president Bolsonaro waarschuwde dat er een grote vluchtelingenstroom op gang kan komen als Fernández de verkiezingen wint.

Mocht Fernández winnen, dan gaat dat in tegen de trend in Zuid-Amerika, waar veel linkse leiders die begin deze eeuw aan de macht kwamen hebben moeten plaatsmaken voor rechtse kandidaten.